Новости мира: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время

Москву в ближайшее время могут посетить спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, пишут СМИ. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Уиткофф и Кушнер намерены продолжить посреднические усилия по урегулированию ситуации на Украине.

В ближайшие дни в Португалии и на юге Испании температура может подняться до 43 градусов. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что такая погода может привести к новым смертельным последствиям. По предварительным данным, аномальная жара уже стала причиной гибели более 4 тысяч человек во Франции, Нидерландах и Бельгии.

В Китае после проливных дождей и торнадо затопило несколько регионов страны. В том числе пострадал район Гуанси, где из-за наводнения разрушилась змеиная ферма.

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