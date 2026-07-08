Новости мира: США нанесли новые удары по целям в Иране

В ночь на 8 июля американские военные нанесли серию ударов по Ирану. Центральное командование ВС США заявило, что операция стала ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, проходивших через Ормузский пролив. В ответ Иран заявил об атаке на американские объекты.

Москва в ближайшее время может принять спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что оба дипломата намерены продолжить посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Аномальная жара не спешит покидать Европу. В ближайшие дни температура в Португалии и на юге Испании может подняться до 43 градусов.

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