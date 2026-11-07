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07 ноября, 18:30

Город

В музее "Атом" на ВДНХ стартовал Главный научный марафон

В музее "Атом" на ВДНХ стартовал Главный научный марафон

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В музее "Атом" на ВДНХ в честь третьего дня рождения площадки проходит Главный научный марафон. Гостям рассказывают о передовых разработках, включая исследование лунного грунта и тканевую инженерию.

В программе марафона – открытые публичные лекции ученых, встречи с преподавателями и разработчиками. Как рассказала генеральный директор музея "Атом", культуролог Елена Мироненко, в течение дня перед посетителями выступят ведущие специалисты во главе с научным куратором Алексеем Симихатовым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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