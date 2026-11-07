07 ноября, 18:30Город
В музее "Атом" на ВДНХ стартовал Главный научный марафон
В музее "Атом" на ВДНХ в честь третьего дня рождения площадки проходит Главный научный марафон. Гостям рассказывают о передовых разработках, включая исследование лунного грунта и тканевую инженерию.
В программе марафона – открытые публичные лекции ученых, встречи с преподавателями и разработчиками. Как рассказала генеральный директор музея "Атом", культуролог Елена Мироненко, в течение дня перед посетителями выступят ведущие специалисты во главе с научным куратором Алексеем Симихатовым.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.