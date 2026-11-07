Парад исторической военной техники проходит в Музее Задорожного

Парад исторической военной техники проходит в Музее техники Вадима Задорожного к 85-летию парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Посетители могут увидеть восемь единиц техники, в том числе танк Т-34, пушечный бронеавтомобиль и малые плавающие танки.

Как рассказал старший экскурсовод музея Андрей Гуськов, танк Т-34 выпускался с 1940 года и в 1941 году был основным средним танком Красной армии. Машины этого типа участвовали в обороне Москвы. На историческом параде в 1941 году представили 160 единиц техники.

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