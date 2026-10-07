Студенты Финансового университета в Москве обсудили карьеру с топ-менеджерами банка

В открытом диалоге с топ-менеджерами банка приняли участие 2 тысячи студентов Финансового университета в Москве. Они обсудили профессиональное развитие и возможности для будущей карьеры.

С 2021 года в вузе работает базовая кафедра ПСБ. Студенты могут пройти оплачиваемую стажировку в банке продолжительностью от 6 до 12 месяцев, а затем получить возможность трудоустройства.

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