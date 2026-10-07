Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 17:45

Общество

Студенты Финансового университета в Москве обсудили карьеру с топ-менеджерами банка

Студенты Финансового университета в Москве обсудили карьеру с топ-менеджерами банка

Новости социального блока Москвы

Кравцов заявил о 100% доступности дошкольного образования в России

Российских школьников ждут самые длинные за 10 лет осенние каникулы

Порядок экспертизы игрушек для детсадов в России могут закрепить законодательно

Ученики предпрофессиональных классов посетят более 400 столичных компаний

Национальную нейросеть для школьников России планируют запустить к 2030 году

Математику, физику и химию в школах России предлагают сократить на 20–30%

IТ-эксперт положительно оценил идею создания курса по ИИ для детей

Победитель номинации "Учитель года Москвы – 2025" рассказал о применении ИИ учителями

В открытом диалоге с топ-менеджерами банка приняли участие 2 тысячи студентов Финансового университета в Москве. Они обсудили профессиональное развитие и возможности для будущей карьеры.

С 2021 года в вузе работает базовая кафедра ПСБ. Студенты могут пройти оплачиваемую стажировку в банке продолжительностью от 6 до 12 месяцев, а затем получить возможность трудоустройства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

Подросток чудом выжил в ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы в Таиланде

У пострадавшего повреждены челюсть, нос и область вокруг глаз, а по лицевым костям – трещины

Сейчас Данила находится в коме и в сознание не приходит

Читать
закрыть

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика