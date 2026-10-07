07 октября, 17:45Общество
Студенты Финансового университета в Москве обсудили карьеру с топ-менеджерами банка
В открытом диалоге с топ-менеджерами банка приняли участие 2 тысячи студентов Финансового университета в Москве. Они обсудили профессиональное развитие и возможности для будущей карьеры.
С 2021 года в вузе работает базовая кафедра ПСБ. Студенты могут пройти оплачиваемую стажировку в банке продолжительностью от 6 до 12 месяцев, а затем получить возможность трудоустройства.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.