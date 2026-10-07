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07 октября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 7 октября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 7 октября

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Наиболее плотное движение 7 октября наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Лефортовского тоннеля. Об этом сообщил ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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