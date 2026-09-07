Собянин: начался прием заявок на конкурс лучших практик наставничества Москвы

Стартовал прием заявок на конкурс лучших практик наставничества Москвы, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По словам мэра, наставничество позволяет новым сотрудникам быстрее адаптироваться к реальным задачам и потребностям работодателей. Конкурс "Лучшие практики наставничества города Москвы" выявляет наиболее эффективные методики, которые потом успешно внедряются в столичных компаниях. В нем пять номинаций: наставничество для молодежи, на производстве, в бизнесе, в социальной сфере и в государственных и городских организациях.

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