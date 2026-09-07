Москвичи могут исследовать городские парки в онлайн-игре

На портале "Узнай Москву" появилась онлайн-игра, благодаря которой москвичи могут разгадать тайны городских парков. В процессе можно изучить исторические факты о столичных зеленых зонах, найти скрытые объекты на фото, собрать секретную фразу и получить памятные сувениры.

Если открыть страницу спецпроекта на портале "Узнай Москву" и нажать на кнопку "Отправиться в путешествие", можно увидеть фотографию одного из 13 парков, участвующих в проекте, с интересным фактом о нем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.