В парке 850-летия Москвы прошел семейный фестиваль "Территория возможностей" с более чем 30 программами: мастер-классами, выступлениями артистов, спортивными занятиями и кинопоказом под открытым небом.

Мероприятие приурочили ко Дню города: для гостей провели викторину о Москве и предложили собрать пазл из районов столицы. На площадке выступили собаки-спасатели и работала фотовыставка. Также на фестивале наградили активистов волонтерского движения, которое в Москве объединяет более 1,7 миллиона человек.

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