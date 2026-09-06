"Новости дня": с 1 сентября в экоцентрах стартовала осенняя экспедиция "Природа Москвы"

С 1 сентября в городских экоцентрах стартовала осенняя экспедиция "Природа Москвы". Для взрослых и детей подготовили лекции, прогулки по экотропам, наблюдения за изменениями в природе и другие мероприятия.

Начать экспедицию можно в одном из семи городских экоцентров-участников акции. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться на лекцию или экскурсию на странице проекта.

Подробнее – в программе "Новости дня".