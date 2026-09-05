05 сентября, 15:15Общество
Самая холодная ночь ожидается в Москве с 7 на 8 сентября
Самая холодная ночь в Москве ожидается с 7 на 8 сентября, когда температура опустится до 4–9 градусов. Дожди в столице продолжатся до 7 сентября включительно, а днем температура не поднимется выше 18 градусов.
По прогнозу синоптиков, за несколько дней в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков. С середины следующей недели температура начнет повышаться и составит 19–23 градуса, при этом дождей практически не ожидается.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.