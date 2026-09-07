Устный экзамен по истории для 9-классников введут в России в 2028 году. Знания по предмету будут оцениваться в формате "зачет/незачет". Экзамен станет условием допуска к государственной итоговой аттестации.

В Минпросвещения напомнили, что в этом году в Москве ОГЭ сдавали более 120 тысяч девятиклассников. При этом историю выбрали немногим более 3 тысяч человек.

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