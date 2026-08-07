Аэропорт Внуково скорректировал расписание из-за грозы и усиления ветра. Есть задержки некоторых рейсов, так как экипажи ряда воздушных судов ждали улучшения погодных условий.

В данный момент аэропорт работает штатно, часть бортов уже вылетели. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейса на онлайн-табло, по телефону справочной аэропорта и через чат-бот авиагавани.

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