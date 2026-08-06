06 августа, 17:30Город
6-метровую строительную каску запустили по Москве-реке от Южного речного порта
От акватории Южного речного порта запустили необычную плавучую инсталляцию – баржу с установленной на ней надувной строительной каской высотой более 6 метров.
Каска выполнена в фирменных цветах градостроительного комплекса Москвы и украшена логотипом "70 лет Дню строителя".
Маршрут пройдет по Москве-реке через самый центр столицы – от Южного порта до Карамышевского моста. Сам проход символизирует гордость и масштаб профессии градостроителя.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.