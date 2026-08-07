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07 августа, 07:15

Транспорт

Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за неисправности самолета

Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за неисправности самолета

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Десятки российских туристов не могут вылететь в Москву из Шарм-эль-Шейха. По их словам, они застряли в аэропорту египетского курорта из-за неисправности в системе кондиционирования самолета.

Рейс должен был отправиться во Внуково 6 августа в 21:15, однако людей сначала час держали на борту, потом вывели обратно в терминал и в конце концов попросили покинуть аэропорт. На онлайн-табло указано новое время вылета рейса – 11:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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