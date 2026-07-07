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Новости

07 июля, 16:30

Происшествия

Новости мира: самолет завалился на бок при взлете в аэропорту Бишкека

Новости мира: самолет завалился на бок при взлете в аэропорту Бишкека

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В аэропорту Бишкека пассажирский самолет завалился на бок во время разгона перед взлетом. Причиной ЧП стала поломка левого заднего шасси. Воздушное судно накренилось и задело землю крылом.

По данным СМИ, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. У нескольких человек зафиксировали легкие травмы. Всего на борту самолета находился 181 человек.

Дональд Трамп прибыл в Анкару на саммит НАТО. Продолжительность саммита сократили, чтобы снизить вероятность возникновения разногласий с американским лидером. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва будет внимательно следить за итогами встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Турецкие отели снизили стоимость проживания до 20%, сообщили в Ассоциации туроператоров России. При этом эксперты не ожидают дальнейшего значительного снижения цен. Причиной стало снижение спроса со стороны европейских туристов, которые обычно заранее бронируют летний отдых. На их планы повлияла ситуация на Ближнем Востоке.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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