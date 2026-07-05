Новости мира: сильные ливни затопили улицы Стамбула

Сильные ливни затопили Стамбул. Автомобили застряли в потоках воды, а движение транспорта в нескольких районах оказалось парализовано. К ликвидации последствий привлекли почти 6 тысяч сотрудников экстренных служб и более 2-х тысяч единиц техники.

В Тегеране продолжается церемония прощания с погибшим в феврале верховным лидером Ирана Али Хаменеи. По оценкам иранских властей, в траурных мероприятиях примут участие около 20 миллионов человек. Среди них – высокопоставленные представители более чем ста стран. Российскую делегацию возглавил Дмитрий Медведев.

У побережья одного из поселков Гренландии очевидцы сняли на видео разрушение огромного айсберга. Глыбы льда с грохотом откалывались и уходили в воду, поднимая мощную волну. Местные власти заранее предупредили жителей об опасности и попросили не приближаться к береговой линии.

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