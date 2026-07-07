Число бюджетных мест в региональных вузах России могут увеличить

В России обсуждают идею перераспределения бюджетных мест в пользу региональных вузов. Такое решение даст региональным вузам больше возможностей для развития материальной базы и кадрового потенциала, считает проректор, заведующий кафедрой социальной работы и педагогики Тверского государственного университета Игорь Лельчицкий.

Профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов, в свою очередь, отметил, что сами по себе бюджетные места не решат проблему оттока кадров. По его словам, главным фактором для молодых специалистов остается уровень зарплат и развитие рынка труда.

Важно учитывать не только расположение вуза, но и востребованность выпускников, их зарплаты и возможность работать по полученной специальности, уверен Сафонов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.