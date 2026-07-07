07 июля, 07:45Общество
Первоклассники в России не будут делать домашние задания с 1 сентября
С 1 сентября первоклассники не будут делать домашние задания, сообщили в Минпросвещения. В ведомстве отметили, что нововведение снизит нагрузку на детей и облегчит их адаптацию к учебному процессу.
Ранее первоклассникам разрешалось задавать домашнее задание с ограничениями: его нужно было вводить постепенно, а время выполнения не должно было превышать одного часа.
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