Московский блогер перевернул байдарку с ребенком на реке в Калининграде

Московский блогер поднял волну на реке рядом с байдарками, на которых занимались воспитанники детской спортивной школы, в Калининграде. В результате опасного маневра одна из лодок с ребенком перевернулась. После происшествия блогер скрылся с места.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, ребенок мог утонуть после того, как байдарка перевернулась.

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