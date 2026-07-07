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07 июля, 07:15

Происшествия

Московский блогер перевернул байдарку с ребенком на реке в Калининграде

Московский блогер перевернул байдарку с ребенком на реке в Калининграде

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Московский блогер поднял волну на реке рядом с байдарками, на которых занимались воспитанники детской спортивной школы, в Калининграде. В результате опасного маневра одна из лодок с ребенком перевернулась. После происшествия блогер скрылся с места.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, ребенок мог утонуть после того, как байдарка перевернулась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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