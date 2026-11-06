Новые требования Минтранса к курьерам вызвали беспокойство служб доставок

Правила для курьеров, которые ранее обнародовал Минтранс, обеспокоили бизнес. Правила для сотрудников службы доставки могут ужесточить, предупредили в ГАИ. Минтранс предложил приравнять электровелосипеды к мопедам, а для управления ими потребуются права категории "М".

Предприниматели выступили против нововведений. По их словам, это может спровоцировать серьезные проблемы для бизнеса. Предложения проходить обучение в автошколе и сдавать экзамен в ГАИ обеспокоили и службы доставки. Это связано с тем, электровелосипеды являются основным средством передвижения у курьеров. Однако водительские права нужной категории есть лишь у 20% сотрудников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.