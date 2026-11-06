Трехсторонние переговоры по Украине пройдут 10 ноября в Абу-Даби. Эту информацию подтвердил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Президент пригласил на совещание участников российской делегации.

Во встрече приняли участие Владимир Мединский, начальник ГРУ Игорь Костюков, помощник президента Юрий Ушаков, а также заместители министра иностранных дел – Михаил Галузин и Сергей Рябков. В ходе нее российский лидер поблагодарил руководство ОАЭ за помощь в поиске решения по украинскому конфликту.

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