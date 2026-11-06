Минтранс РФ вынес на обсуждение новые правила для доставщиков на электровелосипедах

Минтранс РФ вынес на общественное обсуждение новые правила для курьеров. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию: пешеходы рассчитывают, что доставщиков на электровелосипедах и самокатах начнут лучше контролировать, а представители бизнеса опасаются дополнительных расходов и проблем для отрасли.

Эксперты отмечают, что обучение и подготовка курьеров могут привести к росту стоимости доставки и увеличению времени ожидания заказов. Кроме того, контролировать частных доставщиков, которые не отличаются от обычных участников движения и не имеют специальной формы, будет сложно.

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