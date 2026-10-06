"Новости дня": строительство новой трамвайной линии стартовало на севере столицы

Строительство новой трамвайной линии стартовало на севере столицы. В Останкинском районе проложат пути от парка "Останкино" до одноименной станции МЦД-3. Будущий маршрут пройдет прямо через территорию ВДНХ.

Новые пути соединят с действующей сетью рядом со знаменитой пончиковой, где расположен разворотный круг. Продление линии создаст еще один удобный способ проезда к телецентру, киностудии, знаменитой телебашне и парковым зонам.

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