Минтранс РФ предложил ввести платную парковку для электросамокатов и электровелосипедов. Инициатива вошла в пакет поправок к правилам дорожного движения. Право устанавливать плату за стоянку средств индивидуальной мобильности получат региональные и муниципальные власти.

Парковочные места обозначат синей разметкой. При этом оставлять электросамокаты на асфальте будет запрещено даже в разрешенных местах: их необходимо ставить на подножку или фиксировать вертикально. Нововведение призвано сократить количество случаев хаотичной парковки.

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