Число исков россиян к каршеринговым компаниям выросло почти на треть

Количество судебных исков пользователей к каршеринговым компаниям за год выросло почти на треть. Среди основных причин споров эксперты называют спорные начисления и завышенные штрафы.

Одна из распространенных причин штрафов связана с неправильной парковкой. Зоны, в которых разрешено завершать аренду, у разных сервисов отличаются и не всегда совпадают со всеми городскими парковками.

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