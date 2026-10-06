Одинокого лебедя пытаются спасти на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы местные жители пытаются помочь одинокому лебедю. По их словам, летом рядом с птицей видели еще нескольких лебедей, но сейчас они пропали. Сам лебедь ведет себя спокойно, однако близко к людям не подходит.

Сейчас местные жители ищут специалистов, которые смогут помочь птице. Самостоятельно забрать лебедя они не могут, поэтому обращаются в профильные организации.

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