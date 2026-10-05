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05 октября, 07:45

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Акция помощи животным проходит в Москве до конца октября

Акция помощи животным проходит в Москве до конца октября

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Москвичи могут помочь животным подготовиться к зиме. До конца октября в столице проходит акция "Выходные добрых дел".

Жители могут смастерить кормушку и принести ее вместе с кормом в один из экоцентров. Для птиц подойдут семена подсолнечника и тыквы, орехи, желуди, сушеные ягоды, злаки и семена диких трав. Белкам можно принести кедровые и лесные орехи, сырые семечки, сушеные ягоды и шишки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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