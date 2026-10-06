СК возбудил уголовные дела по фактам атак на Подмосковье

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам атак на гражданские объекты в Московской области.

В ведомстве сообщили, что в ночь на 6 октября вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по домам, хозяйственным постройкам и автомобилям в Московской области с применением беспилотников. Также совершены атаки в других регионах, есть пострадавшие.

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