06 октября, 14:15Происшествия
СК возбудил уголовные дела по фактам атак на Подмосковье
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам атак на гражданские объекты в Московской области.
В ведомстве сообщили, что в ночь на 6 октября вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по домам, хозяйственным постройкам и автомобилям в Московской области с применением беспилотников. Также совершены атаки в других регионах, есть пострадавшие.
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