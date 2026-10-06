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06 октября, 11:15

Транспорт

Пассажирам на борту самолетов в Шереметьево начали измерять температуру

Пассажирам на борту самолетов в Шереметьево начали измерять температуру

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Пассажирам на борту самолетов в Шереметьево теперь измеряют температуру. Эту информацию подтвердили Агентству городских новостей "Москва" в самой авиагавани. Там отметили, что санитарный контроль находится в компетенции Роспотребнадзора.

Ранее видео с термометром в салонах появилось в социальных сетях. Сотрудники используют портативные тепловизоры. Пассажиры связали это со вспышкой COVID-19 в азиатских странах, куда москвичи часто летают отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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