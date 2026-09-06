Кушнер и Уиткофф после встречи с Путиным в Москве отправились в Киев

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после встречи в Москве отправились в Киев. Американская делегация заявила о намерении добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Кушнер выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США.

Накануне они провели в Кремле более трех часов переговоров с Владимиром Путиным, которые помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал конструктивными. Стороны обсудили не только украинский кризис, но и возможные взаимовыгодные экономические проекты между Россией и США.

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