Новости мира: Иран и Оман близки к заключению соглашения по Ормузскому проливу

Иран и Оман близки к соглашению, которое позволит восстановить движение судов через Ормузский пролив. Стороны уже согласовали маршруты входа и выхода в направлении Персидского залива и Аравийского моря.

Предполагается, что пролив будет открыт на 60 дней с возможностью продления срока. В этот период плата за проход взиматься не будет.

Пентагон приступил к разработке новой ядерной стратегии на случай возможного конфликта с Россией или Китаем, сообщает телеканал NBC News. Документ также может предусматривать расширение полномочий президента США в сфере применения ядерного оружия.

В китайской провинции Хубэй из-за ливней затопило улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.