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06 августа, 07:45

Общество

Родители российских школьников меняют подход к букетам для учителей на 1 сентября

Родители российских школьников меняют подход к букетам для учителей на 1 сентября

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Традиция дарить цветы учителям на День знаний каждый год вызывает споры среди родителей. Пока одни родители видят в цветах обязательный символ уважения, другие критикуют традицию, считая ее скрытым соревнованием бюджетов.

Сами педагоги призывают отказаться от гонки за букетами. По словам учителей, самодельная открытка или символический сувенир от класса часто оказываются гораздо ценнее и памятнее самого пышного букета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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