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06 июня, 21:30

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День рождения ЦДМ отметили в Москве

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Центральному Детскому Магазину (ЦДМ) на Лубянке исполнилось 69 лет. В честь этого для горожан подготовили большой праздник. Мероприятия посетили тысячи детей и их родителей.

Магазин открылся в 1957 году. Это здание было центром счастья для детей России, отметила директор по маркетингу ЦДМ Мария Бежанова. По ее словам, эту атмосферу хотят сохранить до сих пор, поэтому постоянно проводятся различные события.

До 15 июля в ЦДМ также пройдет летний фестиваль "Арт-куклы". В программе более 100 событий и выставка "Куклы". Эта экспозиция объединяет более 50 уникальных экспонатов, среди них – легендарные куклы из спектаклей театра Образцова. Вход на все мероприятия свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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