05 ноября, 22:45Происшествия
Мошенники взломали китайские автомобили москвичей
Волна кибератак обрушилась на владельцев китайских автомобилей. Мошенники угоняют мастер-аккаунты и требуют выкуп за возврат контроля.
После атак у машин блокируются мультимедийные экраны и часть электронных функций, включая автопарковку и автопилот. В некоторых случаях автомобилисты теряют возможность пользоваться большинством интеллектуальных опций. На проблему пожаловались десятки владельцев Li Auto.
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