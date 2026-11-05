Мошенники взломали китайские автомобили москвичей

Волна кибератак обрушилась на владельцев китайских автомобилей. Мошенники угоняют мастер-аккаунты и требуют выкуп за возврат контроля.

После атак у машин блокируются мультимедийные экраны и часть электронных функций, включая автопарковку и автопилот. В некоторых случаях автомобилисты теряют возможность пользоваться большинством интеллектуальных опций. На проблему пожаловались десятки владельцев Li Auto.

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