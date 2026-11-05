Российским семьям хотят облегчить получение налогового возврата

Российским семьям, которым полагается налоговый возврат, хотят облегчить процедуру. Сейчас им пересчитывают налог по ставке 6%, а разницу между первоначальной и новой суммой перечисляют одним платежом. В Минфине хотят автоматизировать процесс.

Экономический обозреватель Евгений Беляков сообщил, что семейная налоговая выплата является нововведением и представляет собой налоговый кешбэк для семей с детьми и супругов с небольшими доходами.

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