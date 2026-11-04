Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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Новости

04 ноября, 12:30

Общество

"Новости дня": участницы "Московского долголетия" испекли 300 пирожков для бойцов СВО

"Новости дня": участницы "Московского долголетия" испекли 300 пирожков для бойцов СВО

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В районе Новокосино участницы программы "Московское долголетие" пекут для бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации.

300 ароматных пирожков, приготовленных по семейным рецептам, отправили военнослужащим. Каждый был упакован с особым трепетом. В контейнер вложили письма и открытки, с самыми искренними пожеланиями сил и здоровья. Многие из участниц акции – сами мамы и бабушки военнослужащих, поэтому их слова наполнены особой нежностью и пониманием.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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