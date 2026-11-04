"Новости дня": участницы "Московского долголетия" испекли 300 пирожков для бойцов СВО

В районе Новокосино участницы программы "Московское долголетие" пекут для бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации.

300 ароматных пирожков, приготовленных по семейным рецептам, отправили военнослужащим. Каждый был упакован с особым трепетом. В контейнер вложили письма и открытки, с самыми искренними пожеланиями сил и здоровья. Многие из участниц акции – сами мамы и бабушки военнослужащих, поэтому их слова наполнены особой нежностью и пониманием.

Подробнее – в программе "Новости дня".