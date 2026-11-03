Шоу с участием "Матрешки Москвы" пройдет 4 ноября в "Зарядье"

Танцевальные выступления, яркие экспозиции и тематические шоу пройдут в Москве 4 ноября в честь Дня народного единства. Как провести время интересно и с пользой – в нашем материале.

Шоу с гигантской матрешкой

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Десятки праздничных мероприятий подготовили в столице ко Дню народного единства, 4 ноября. В частности, в парке "Зарядье" на площадке "Матрешка Москвы" в 19:00 состоится премьера праздничной программы "Россия – семья семей". Специальная конструкция, которая меняет форму каждые одну-две секунды, продемонстрирует зрителям свыше 10 различных образов. Шоу будет состоять из семи тематических блоков и 24 оригинальных сцен. Каждую часть посвятят одной из составляющих единства России: семейным узам, русскому языку, культуре, защите Отечества, истории, успехам граждан, взаимовыручке и многообразию народов.

Роль рассказчицы возьмет на себя цифровая матрешка в наряде, созданном по мотивам традиционного русского костюма. Меняя образы, она представит зрителям историю, культуру и ключевые успехи государства. Шоу откроется демонстрацией стилизованной карты ночной России, сотканной из тысяч золотых огней. На ней разместят 3D-копии знаковых объектов, среди которых Дворец земледельцев в Казани, кафедральный собор на острове Канта в Калининграде, волгоградский монумент "Родина-мать зовет", Красноярская ГЭС и Байкало-Амурская магистраль.

Один из блоков программы посвятят успехам соотечественников: на экранах появятся выдающиеся ученые, спортсмены и военные, а ключевым элементом станет масштабный государственный флаг, площадью свыше 40 квадратных метров. Финальная часть представления отразит национальное разнообразие России – на медиаконструкции покажут жителей разных регионов в народных костюмах.



Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В программе праздника в том числе порядка 260 мероприятий подготовлено объединениями культурных и досуговых центров Москвы. Например, если хочется ощутить атмосферу праздника с самого утра, то в 11:00 состоится программа "Мы – вместе! В этом наша сила!" на площадке в ЮВАО (1-я Вольская улица, дом 15, корпус 1). Перед посетителями выступят творческие коллективы Объединения культурных и досуговых центров округа. В рамках мероприятия запланированы чтения патриотических стихотворений, а также конкурсы и тематические викторины.

Кроме того, в этот день в культурном центре "Рублево" откроется выставка игрушек и предметов быта, украшенных традиционной гжельской, хохломской, жостовской и городецкой росписями, а также матрешек и пейзажей. Посетить экспозицию можно будет ежедневно до 4 декабря с 09:00 до 22:00.

Детский парк "Фили" также подготовил ряд праздничных мероприятий. Программа начнется 4 ноября в 11:30 с обучающего квеста о России, а в 12:00 программа продолжится интерактивными и народными играми. Одновременно с этим откроются патриотический и творческий мастер-классы, на которых посетители смогут изготовить открытки для участников СВО.

Колоритные выставки и концерты

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Активности пройдут и в другие дни. Например, ресурсный центр "Мосволонтер" подготовил тематическую программу для детей и взрослых. 4 и 7 ноября организаторы проведут познавательный квест "Социальный компас – путешествие по России". На 11 игровых станциях юные участники познакомятся с обычаями и культурным наследием разных народов, выполняя задания, отвечая на загадки и осваивая элементы национальных игр. В продолжение программы гости смогут посетить фотовыставку "Едины сердцем – волонтеры Москвы", посвященную вкладу неравнодушных жителей из разных регионов России.

Кроме того, выставка "Народы дружат сказками" пройдет в детской библиотеке № 31 на севере столицы 5 ноября в 12:00, где гости познакомятся с легендами Кавказа, Поволжья, Сибири, Урала и Крайнего Севера. На следующий день, 6 ноября, в 13:00 библиотека № 258 представит тематическую программу "Игры народов России": запланированы познавательная лекция и традиционные игры русских, марийцев, татар и чувашей.

Также в волонтерском центре "Доброе место. Нева" 6 ноября пройдет фестиваль культур "Одна страна – одна семья". Посетители узнают о традициях разных народов, попробуют сыграть на музыкальных инструментах и примут участие в народных играх. Все сделанные на мастер-классах поделки передадут в социальные учреждения САО.

8 ноября в 15:00 хор "Терлецкая дубрава" представит концертную программу "Страна сильна единством" в районе Перово. Творческий коллектив исполнит музыкальные произведения советских и отечественных авторов, мероприятия дополнят хореографические выступления и поэтические чтения.

Также культурный центр "Алые паруса" на северо-западе столицы в течение всего ноября приглашает на художественную выставку "Старинные города России". В музыкальной гостиной центра будут выставлены картины, запечатлевшие старинное зодчество Смоленска, Дербента, Ростова Великого, Великого Новгорода, Пскова и Казани. Галерея открыта для свободного посещения каждый день с 09:00 до 21:00.