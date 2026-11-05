ЦОДД рекомендовал водителям в Москве использовать зимнюю резину

ЦОДД рекомендует столичным водителям использовать зимнюю резину и тем, кто еще не сменил летние шины, сделать это в ближайшее время. Ночью и утром температура может опускаться ниже нуля, а на скользкой дороге летние шины хуже держат сцепление, что повышает риск ДТП.

Кроме того, в Москве операторы кикшеринга приостановили аренду электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности из-за ухудшения погоды. Передвигаться на них сейчас небезопасно. Владельцам личных электросамокатов также рекомендуют воспользоваться городским транспортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.