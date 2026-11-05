"Школа русской чайной традиции" открылась в "Московском долголетии"

В проекте "Московское долголетие" открылась "Школа русской чайной традиции". Первые занятия уже прошли, набор участников продолжается. В группах занимаются не более 15 человек.

За четыре встречи слушатели узнают об истории чаепития в России, сортах чая и способах его заваривания. Три лекции проведут в центрах "Московского долголетия", а заключительную встречу с дегустацией организуют на ВДНХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.