Ясенелистные клены планируют заменить на другие деревья в Москве

В Москве планируют заменить ясенелистные клены на ольху, березу и тополь. В департаменте природопользования отметили, что эти деревья отличаются хрупкостью, часто ломаются и представляют опасность для городской инфраструктуры.

Статистика за последние два года подтвердила, что ясенелистные клены чаще других падают, а также активно вытесняют другие растения. Рекомендации по озеленению столицы специалисты подготовили совместно с экспертами ботанических садов.

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