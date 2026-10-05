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05 октября, 19:00

Мэр Москвы

Сергей Собянин: "Активные граждане" выбрали новый дизайн карты москвича

Сергей Собянин: "Активные граждане" выбрали новый дизайн карты москвича

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Пользователи проекта "Активный гражданин" к 25-летию карты москвича выбрали для нее 6 новых дизайнов. Как рассказал Сергей Собянин, 4 из них вдохновлены архитектурой столицы разных эпох и стилей, а также Москвой-рекой.

Еще 2 дизайна – это работы юных художниц, финалисток конкурса "Создай новую карту москвича" со сказочными героями на фоне современного города. Новое оформление станет доступно в конце 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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