Владимир Путин вручил госнаграды учителям, которые воспитали героев СВО. Как подчеркнул президент, молодые бойцы показывают, что стране удалось сохранить все лучшее в педагогике.

Также глава государства отметил, что преподавательское сообщество всегда стояло на страже лучших стандартов образования и воспитания. Именно это в России остается фундаментом достижений по всем направлениям.

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