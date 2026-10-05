05 октября, 19:00Общество
Владимир Путин вручил госнаграды учителям, которые воспитали героев СВО
Владимир Путин вручил госнаграды учителям, которые воспитали героев СВО. Как подчеркнул президент, молодые бойцы показывают, что стране удалось сохранить все лучшее в педагогике.
Также глава государства отметил, что преподавательское сообщество всегда стояло на страже лучших стандартов образования и воспитания. Именно это в России остается фундаментом достижений по всем направлениям.
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