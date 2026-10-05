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05 октября, 19:00

Общество

Владимир Путин вручил госнаграды учителям, которые воспитали героев СВО

Владимир Путин вручил госнаграды учителям, которые воспитали героев СВО

Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

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Владимир Путин вручил госнаграды учителям, которые воспитали героев СВО. Как подчеркнул президент, молодые бойцы показывают, что стране удалось сохранить все лучшее в педагогике.

Также глава государства отметил, что преподавательское сообщество всегда стояло на страже лучших стандартов образования и воспитания. Именно это в России остается фундаментом достижений по всем направлениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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