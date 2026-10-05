Сергей Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя

В торжественной обстановке Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с Днем учителя. Мэр вручил почетные грамоты.

Среди награжденных – учителя русского языка и литературы, математики, истории, физики и других дисциплин из 22 школ. Это победители профессиональных конкурсов и почетные работники образования Москвы, учителя, чьи выпускники ежегодно сдают ЕГЭ на высший балл, побеждают в олимпиадах.

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