Праздничный перформанс устроили в обновленных школах Москвы. Для учителей развернули красные дорожки в зданиях, которые обновили по программе "Моя школа", а также в новых корпусах, открытых 1 сентября.

Ученики заранее подготовили для педагогов открытки, песни и стихи, а также украсили классы. В некоторых школах ребята сами расписали стены и подготовили тематические уголки.

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