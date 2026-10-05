Эксперт рассказал, как ИИ помогает учителям в работе

Модели искусственного интеллекта могут помочь учителям с некоторыми задачами, считает генеральный директор компании-разработчика ИИ Роман Душкин.

По его словам, модели позволяют создавать задания для школьников с учетом особенностей каждого ученика, проверять домашние работы и составлять отчеты.

Он отметил, что сейчас образовательный подход становится более индивидуализированным, а часть рутинных задач можно передать ИИ. По словам Душкина, такие технологии могут использоваться как в естественно-научных, так и в гуманитарных дисциплинах. Он также считает, что учителям не стоит бояться внедрения ИИ.

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