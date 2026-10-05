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05 октября, 07:15

Общество

Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

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Владимир Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником. Президент отметил, что с 2026 года официально закреплен особый статус учителя, что подчеркивает социальную роль этой профессии.

По словам Путина, учитель – это не только профессия, но и призвание, которое требует мудрости, терпения и постоянного внимания к детям. Он подчеркнул, что педагоги помогают ученикам раскрывать способности, поверить в себя и найти опору во взрослой жизни.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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