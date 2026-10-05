Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником. Сегодня метростроители строят новые станции с любовью и делают все для комфорта пассажиров. В планах – построить больше 60 новых станций, которые улучшат транспортное обслуживание миллионов москвичей и жителей Подмосковья.

"Продолжаем масштабную работу по совершенствованию транспортного каркаса на востоке города. В августе было открыто движение по транспортной развязке на пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом. Это позволило оптимизировать транспортные потоки для реализации в Ивановском обособленной трамвайной линии. Протяженность линии составит около 4 километра. В данный момент строительная готовность линии составляет 23%",– сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительство подстанции скорой помощи в Царицыне завершено более чем на 60%. Медицинский объект общей площадью около 4 тысячи квадратных метров, рассчитан на шесть бригад.