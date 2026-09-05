Путин заявил, что Россия вместе с москвичами преодолеет любые вызовы

Владимир Путин поблагодарил москвичей и отметил, что Россия вместе с жителями столицы преодолеет любые трудности и вызовы. Об этом он заявил на торжественном мероприятии в концертном зале "Зарядье" по случаю Дня города.

Глава государства подчеркнул, что благодаря Сергею Собянину и его команде столица стала одним из крупнейших промышленных, научных и культурных центров мира.

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