05 сентября, 18:30Политика
Путин заявил, что Россия вместе с москвичами преодолеет любые вызовы
Владимир Путин поблагодарил москвичей и отметил, что Россия вместе с жителями столицы преодолеет любые трудности и вызовы. Об этом он заявил на торжественном мероприятии в концертном зале "Зарядье" по случаю Дня города.
Глава государства подчеркнул, что благодаря Сергею Собянину и его команде столица стала одним из крупнейших промышленных, научных и культурных центров мира.
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