Путин и Собянин открыли первые пять станций Рублево-Архангельской линии

Первые пять станций Рублево-Архангельской линии метро открылись в столице. Движение составов метрополитена между "Деловым центром" и "Бульваром Генерала Карбышева" запустили Владимир Путин и Сергей Собянин.

Графитовая ветка стала 17-ой по счету. Первый участок Рублево-Архангельской линии улучшил транспортное обслуживание более чем 550 тысяч человек. Пассажирам стали доступны удобные и быстрые пересадки на МЦК и три линии метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

